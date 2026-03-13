Преодоление мирового энергетического кризиса немыслимо без участия России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем канале на платформе MAX он отметил, что российская энергетика играет ключевую роль в этом вопросе.

$10 млрд в бюджет [РФ] не будут лишними, но в итоге будет больше. Без российской энергетики невозможен выход из энергетического кризиса, — написал он.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что возможный кандидат в президенты США от демократов Гэвин Ньюсом устроил травлю американского лидера Дональда Трампа в Сети. По его словам, агрессия против хозяина Белого дома связана с его решением отменить часть ограничений против РФ.

До этого Дмитриев сообщил, что американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. По его словам, так Вашингтон признал, что без России нет стабильности на глобальном энергетическом рынке.