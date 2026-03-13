Политолог ответил, разблокирует ли Иран Ормузский пролив для Европы

Политолог Минченко усомнился в разблокировке Ираном Ормузского пролива для ЕС

Шанс открытия Ираном Ормузского пролива для европейских судов крайне мал, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, Тегеран обеспечит безопасное судоходство, если страны-партнеры закроют посольства Израиля и США на своих территориях.

Открытие Ормузского пролива Ираном для отправки судов во Францию и Италию возможно, но есть нюансы. Иран уже поставил условие: закрыть посольства Израиля и США для дальнейшего разговора. Я думаю, что эта задача невыполнима для тех стран, которые не находятся в международной изоляции, — заявил Минченко.

Политолог отметил, что процесс выборочного пропуска судов по контролируемой Ираном территории вызывает ряд сложностей. По его словам, также неизвестно, что сможет предложить взамен Европа в случае заключения данной договоренности.

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном по поводу судоходства по Ормузскому проливу. Государства пытаются добиться безопасности для их судов.