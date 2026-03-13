13 марта 2026 в 17:26

Политолог ответил, разблокирует ли Иран Ормузский пролив для Европы

Политолог Минченко усомнился в разблокировке Ираном Ормузского пролива для ЕС

Иранские солдаты Иранские солдаты Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Шанс открытия Ираном Ормузского пролива для европейских судов крайне мал, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, Тегеран обеспечит безопасное судоходство, если страны-партнеры закроют посольства Израиля и США на своих территориях.

Открытие Ормузского пролива Ираном для отправки судов во Францию и Италию возможно, но есть нюансы. Иран уже поставил условие: закрыть посольства Израиля и США для дальнейшего разговора. Я думаю, что эта задача невыполнима для тех стран, которые не находятся в международной изоляции, — заявил Минченко.

Политолог отметил, что процесс выборочного пропуска судов по контролируемой Ираном территории вызывает ряд сложностей. По его словам, также неизвестно, что сможет предложить взамен Европа в случае заключения данной договоренности.

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном по поводу судоходства по Ормузскому проливу. Государства пытаются добиться безопасности для их судов.

Иран
Европа
переговоры
Ормузский пролив
Александрина Гуловская
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Коммуникационное агентство IVS Group перешло на платформу «Турбо Облако»
«Подлые удары нацистов»: двое курян пострадали при атаке ВСУ на Рыльск
Москвич «влетел» в дерево и на 600 тыс. рублей
Сильные ветра и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

