Несколько европейских стран выбрали дипломатию вместо атак на Иран FT: Франция и Италия начали переговоры с Ираном из-за Ормузского пролива

Несколько европейских стран, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном по поводу судоходства по Ормузскому проливу, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. В издании отметили, что эти государства пытаются добиться безопасности для их судов.

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры стран G7 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. Они выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.

До этого американский военный аналитик подполковник в отставке Эрл Расмуссен выразил мнение, что Иран способен удерживать контроль над Ормузским проливом в течение нескольких месяцев благодаря своему географическому положению и превосходству в ракетах и беспилотниках. Он считает, что без радикальных мер со стороны Соединенных Штатов контроль над ситуацией будет находиться в руках Тегерана.

12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании народу заявил, что Ормузский пролив останется закрытым. Он пояснил, что эта мера нужна в качестве рычага против противников.