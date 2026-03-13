13 марта 2026 в 17:55

«Рейды и похищения»: раскрыто, что происходит в Газе на фоне войны с Ираном

Поддерживаемые Израилем палестинские ополченцы активизировали атаки против ХАМАС

Фото: IMAGO/Ramzi Abu Amer apaimage/Global Look Press
В последние месяцы поддерживаемые Израилем палестинские ополчения активизировали операции против ХАМАС в секторе Газа, несмотря на начало конфликта с Ираном, пишет британская газета The Guardian. По информации издания, они проводят рейды, тайные убийства и похищения в глубине контролируемых радикалами районов. При этом с прошлого года ополченцы получают от Израиля оружие, разведданные и авиационное прикрытие.

Ополченцы, базирующиеся в восточных районах Газы, перешедших под контроль Израиля после октябрьского соглашения о прекращении огня, <…> увеличили свою огневую мощь, что позволило им в последние недели совершать новые и более агрессивные нападения, — говорится в материале.

Газета пишет, что израильские удары по Газе продолжаются — в среднем около 10 в день. Только с начала войны с Ираном погибли не менее 16 палестинцев. Самый шокирующий инцидент, отмечает издание, произошел 8 марта, когда в результате авиаудара и танкового обстрела в городе Газа погибли шесть человек, включая двух женщин и девочку.

Наиболее влиятельными группировками журналисты называют «Народные силы» в Рафахе и «Оперативный штаб по борьбе с террором» в Хан-Юнисе. Израиль поручил им охранять подконтрольную зону, включая КПП «Рафах».

Эксперты, опрошенные The Guardian, отмечают, что ополченцы наращивают огневую мощь и влияние, а ХАМАС проводит контрнаступления на их позиции. ООН предупредила о систематических случаях жестокого обращения с палестинцами со стороны произраильских сил, что осложняет урегулирование кризиса в секторе Газа.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал катастрофической ситуацию в секторе Газа. По его словам, жители гибнут от холода, голода, болезней и обстрелов. Тюрк также подчеркнул, что объем разрешенной к ввозу гуманитарной помощи недостаточен.

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

