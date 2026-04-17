В Запорожской области арестовали воевавшего против ополченцев ДНР В Запорожской области арестовали воевавшего против ополченцев ДНР Рожко

Бывший участник запрещенной в России организации Игорь Рожко, принимавший участие в боевых действиях против ополченцев ДНР, задержан и арестован в Запорожской области, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, мужчина проходил обучение террористической деятельности в полевом лагере в Черниговской области.

Принимал участие в боевых и разведывательных действиях против представителей ополчения ДНР, — сказала она.

Ранее офицеров украинских подразделений ликвидировали на Купянском и Волчанском направлениях в Харьковской области. По данным источника, речь идет о нескольких представителях командного состава. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Тем временем заместитель командира бригады Вооруженных сил Украины Виталий Сендзюк, заочно приговоренный в России к пожизненному заключению за атаку на Курск в апреле 2025 года, был внесен в перечень террористов и экстремистов. В соответствующем списке указаны его место и дата рождения — 4 декабря 1984 года.