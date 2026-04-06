06 апреля 2026 в 18:13

Причастного к атаке на Курск офицера ВСУ включили в список террористов

Росфинмониторинг: замкомбрига ВСУ Сендзюк внесен в перечень террористов

Заместитель командира бригады Вооруженных сил Украины Виталий Сендзюк, заочно приговоренный в России к пожизненному заключению за атаку на Курск в апреле 2025 года, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В списке указаны его дата и место рождения — 4 декабря 1984 года.

Сендзюк Виталий Викторович, 4 декабря 1984 года рождения, село Скрипче Хмельницкого района Хмельницкой области Украинской ССР, — сказано в базе данных.

В декабре прошлого года в Следственном комитете РФ сообщили, что Сендзюк, а также командиры бригад Дмитрий Бондарович и Андрей Дзяний были заочно осуждены в России на пожизненный срок за теракт в Курской области.

По данным следствия, в ночь на 15 апреля украинские бойцы под командованием этих лиц применили более 120 беспилотников с самодельными взрывными устройствами для атаки на Курск. В результате обстрелов погибли и получили ранения мирные жители, были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, а также машины скорой помощи.

Ранее в перечень террористов и экстремистов попал сотрудник Сил специальных операций ВСУ старший лейтенант Иван Кринов. Известно, что он организовал попытку теракта в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Общество
Росфинмониторинг
ВСУ
Россия
