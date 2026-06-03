Офтальмолог дала неочевидные советы по сохранению зрения

Для поддержания здоровья глаз необходимо отслеживать уровень холестерина в организме, заявила NEWS.ru офтальмолог Зарина Курачинова. По ее словам, хронические заболевания, такие как диабет и гипертония, также негативно влияют на сетчатку.

Контролируйте хронические заболевания. Глаза тесно связаны с состоянием сосудов и обменом веществ. Повышенное артериальное давление, нарушения холестерина и другие системные проблемы могут отражаться на сетчатке и зрительном нерве. Иногда именно офтальмолог во время осмотра первым видит изменения, которые говорят о сосудистой нагрузке. При сахарном диабете особенно важно регулярно проверять глазное дно, даже если зрение не изменилось, — предупредила Курачинова.

Она подчеркнула, что многие пациенты склонны рассматривать зрение как нечто отдельное от общего состояния здоровья. Тем не менее, по словам специалиста, диабетические изменения в сетчатке могут протекать длительное время без явных симптомов.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что шпинат и кукуруза могут помочь предотвратить потерю зрения. По ее словам, питание играет важную роль в защите зрительной системы.