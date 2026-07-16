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16 июля 2026 в 17:27

Назван продукт, который поможет легче перенести жару

Нутрициолог Леонтьева: жирная рыба поможет легче пережить жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В летний рацион стоит добавить жирную рыбу, посоветовала нутрициолог Светлана Леонтьева. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что подойдут скумбрия, сельдь и сардины. По ее словам, омега-3 жирные кислоты помогают восстановить баланс кишечной микрофлоры, который снижается на фоне теплового стресса.

Жирная рыба последовательно закрывает проблемы, которые жара создает в организме: омега-3 снижает воспалительный фон, а магний и калий восстанавливают то, что вымывается с потом. Это один из самых простых способов помочь организму справляться с жарой без кондиционера, — пояснила нутрициолог.

По ее словам, для большей пользы рыбу лучше тушить или запекать. Как предупредила Леонтьева, альтернативные способы приготовления разрушают омега-3 жирные кислоты, из-за чего польза продукта снижается.

Ранее специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская рассказала, что в жару стоит отказаться от соленых и маринованных продуктов, так как они могут навредить сердечно-сосудистой системе. Специалист подчеркнула, что к ним относятся колбасы, сыры, копчености, соленая рыба и чипсы.

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