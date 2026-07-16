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16 июля 2026 в 18:19

Руководство взорванного на Украине склада боеприпасов задержали

Генпрокурор Украины Кравченко: причастных к взрыву склада в Вишневе арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генерального директора оборонного предприятия и его заместителя арестовали на Украине в связи с их причастностью к взрыву военного склада в Вишневом под Киевом, написал в своих соцсетях генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Обоих чиновников также уволили с должностей. Их обвиняют в официальной небрежности, которая привела к серьезным последствиям и гибели людей.

Установлено, что большое количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешений. Склад не был предназначен для хранения таких предметов, особенно для долгосрочного хранения, — написал Кравченко.

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