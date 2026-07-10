Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы

Завод в Вишневом под Киевом, который попал под удар в ночь на 6 июля, принадлежал государственному концерну «Укроборонпром», рассказал изданию «Страна.ua» экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. На его территории были зафиксированы массовые взрывы и разрушения.

Ступак также отметил, что четыре месяца назад на предприятии уже был аналогичный инцидент. Однако, по его словам, после этого не были предприняты соответствующие меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Вишневом после взрывов открылись эвакуационные пункты. Граждан призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и при возможности взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и предметы первой необходимости.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил факт вторичной детонации, произошедшей в городе Вишневом под Киевом. Он также сообщил о тяжелой ситуации в городе, связанной с этим инцидентом. Зеленский призвал украинские спецслужбы выяснить обстоятельства произошедшего. Других подробностей ситуации политик не привел.