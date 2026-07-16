«Антиплагиат» зафиксировал рекордное число работ с ИИ-текстом у студентов «Антиплагиат»: каждая третья студенческая работа написана при помощи нейросетей

Во втором квартале 2026 года следы использования нейросетей выявлены в каждой третьей студенческой работе, заявили представители сервиса «Антиплагиат». В беседе с РИА Новости эксперты отметили, что год назад эти показатели были заметно скромнее, и текст, написанный искусственным интеллектом, встречался только у каждого пятого учащегося.

За апрель—июнь 2026 года в сервисе «Антиплагиат» было проверено 2,73 млн работ. Из них признаки использования нейросетей выявлены в 983,7 тыс. работ против 575,9 тыс. в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, если во втором квартале 2025-го признаки генерации встречались примерно в каждой пятой работе, то в 2026-м — в каждой третьей, — пояснили в пресс-службе компании «Антиплагиат».

Там добавили, что чаще всего на плагиате попадаются студенты, обучающиеся по таким направлениям, как «Искусствоведение», «СМИ и массовые коммуникации» и «Компьютерные и информационные науки». По словам представителей сервиса, в список дисциплин также попали «Медицинские технологии» и «Политологические науки».

Ранее доктор физико-математических наук Константин Воронцов заявил, что детям нет смысла запрещать использование искусственного интеллекта: вместо жестких ограничений лучше разработать версию нейросетей для несовершеннолетних. По его словам, «возрастной ИИ» будет учитывать психологию и уровень развития собеседника.