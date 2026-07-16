Большинство министерств во Франции будут вынуждены урезать расходы в 2027 году из-за стремления правительства снизить рекордный бюджетный дефицит, сообщила французская газета Les Echos. По ее информации, общий объем бюджетных трат в 2027 году должен вырасти примерно на €20 млрд — до €417 млрд, без учета пенсионных отчислений госслужащих.

В материале говорится, что при этом почти весь прирост поглощается ростом расходов на обслуживание долга и дополнительными ассигнованиями на оборону. В итоге остальным ведомствам достанется крайне мало — в основном подрастут статьи на экологию, безопасность и территориальное управление.

Сильнее всех сократится бюджет Министерства труда — минус €1,9 млрд. Бюджет на науку и высшее образование увеличится на €500 млн, но, как отмечает издание, это лишь компенсация инфляции. Министерство образования, располагающее самым крупным бюджетом — €65 млрд, — получит прибавку даже ниже инфляционного уровня, и власти пока не говорят, приведет ли это к закрытию классов в школах.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские элиты взяли курс на «сдерживание» России и хотят добиться ее стратегического поражения. По ее словам, в последние годы Франция стала одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы.