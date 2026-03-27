27 марта 2026 в 10:32

Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост

Мелони стала министром туризма

Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони временно заняла пост министра туризма, сообщила пресс-служба правительства страны на своем сайте. Это произошло после того, как президент Серджо Маттарелла подписал указ об отставке Даниелы Сантанке.

После неудачи на референдуме о судебной реформе Мелони призвала Сантанке оставить занимаемую должность. Сантанке сейчас находится под следствием по обвинению в фальсификации отчетности издательской группы Visibilia. В отставку также ушли два сотрудника Министерства юстиции — заместитель министра Андреа Дельмастро и глава кабинета Джузи Бартолоцци.

22 и 23 марта в Италии прошел референдум, посвященный изменениям в конституции о судебной системе. Более половины избирателей высказались против реформы — поправки не поддержали почти 54% граждан.

До голосования Мелони критиковала судебную систему за политизацию и левый уклон. После завершения референдума она признала поражение и отметила, что итальянцы ясно выразили свою позицию.

Ранее премьер-министр Италии признала поражение на референдуме по реформе судебной системы. Она сообщила, что правительство продолжит свою работу до завершения срока полномочий. Мелони подчеркнула, что верховная власть остается за народом.

