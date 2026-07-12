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12 июля 2026 в 10:15

МВД раскрыло число студентов-преступников за первые пять месяцев 2026 года

МВД: число преступников среди студентов увеличилось на 13% за пять месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 11 тыс. российских студентов и других учащихся совершили преступления за пять месяцев 2026 года, что на 13% больше, чем в 2025 году, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД России. Как сказано в материале, среди преступников 7495 — несовершеннолетние.

По данным ведомства, итоговое количество преступников составило 246 848. Это на 5,4% меньше, чем годом ранее. С января по май 11 392 студента совершили противоправные действия. Это на 12,5% больше, чем за этот же период в 2025 году, уточнили в МВД.

Ранее в Москве задержали мужчину, который изготавливал липовые документы для мигрантов, стоимость которых варьировалась от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей. У злоумышленника были сообщники, которые встречались в кафе на юге столицы. Также в ходе обыска полиция обнаружила 50 комплектов поддельных документов.

До этого на юге Германии, в Баварии преступник напал на немецкую гимназию, в результате чего были пострадавшие с ножевыми ранениями. Правонарушителю удалось скрыться, однако полиция сумела его задержать. Также известно, что во время поимки злоумышленника был задействован вертолет.

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