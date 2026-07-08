Неизвестный напал на людей в немецкой гимназии Четыре человека получили тяжелые ранения при нападении на гимназию в Баварии

Неизвестный злоумышленник напал на гимназию города Шонгау в Баварии на юге Германии, сообщает Bild. В результате несколько человек получили ранения. Уточняется, что предполагаемый нападавший уже задержан.

Сигнал тревоги в гимназии города Шонгау в Баварии поступил около 12:50 по местному времени, когда в учебном заведении проходили занятия. По предварительным данным, часть событий произошла на территории гимназии, часть — рядом с ней. У пострадавших зафиксированы ножевые ранения, также сообщается о возможных признаках стрельбы.

На территорию гимназии прибыли сотрудники правоохранительных органов. При этом подозреваемый сначала скрылся с места событий, однако вскоре был задержан. Кроме того, отмечается, что во время поисков преступника правоохранители задействовали вертолет.

Ранее стало известно, что полиция Германии провела спецоперацию в центре города Штаде в Нижней Саксонии, где произошла стрельба. Уточняется, что жертвами инцидента стали шесть человек.