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08 июля 2026 в 17:03

Неизвестный напал на людей в немецкой гимназии

Четыре человека получили тяжелые ранения при нападении на гимназию в Баварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неизвестный злоумышленник напал на гимназию города Шонгау в Баварии на юге Германии, сообщает Bild. В результате несколько человек получили ранения. Уточняется, что предполагаемый нападавший уже задержан.

Сигнал тревоги в гимназии города Шонгау в Баварии поступил около 12:50 по местному времени, когда в учебном заведении проходили занятия. По предварительным данным, часть событий произошла на территории гимназии, часть — рядом с ней. У пострадавших зафиксированы ножевые ранения, также сообщается о возможных признаках стрельбы.

На территорию гимназии прибыли сотрудники правоохранительных органов. При этом подозреваемый сначала скрылся с места событий, однако вскоре был задержан. Кроме того, отмечается, что во время поисков преступника правоохранители задействовали вертолет.

Ранее стало известно, что полиция Германии провела спецоперацию в центре города Штаде в Нижней Саксонии, где произошла стрельба. Уточняется, что жертвами инцидента стали шесть человек.

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