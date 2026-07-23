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23 июля 2026 в 19:27

Напавший на банк в Баварии мужчина зарезал человека

Süddeutsche Zeitung: в Баварии при нападении на отделение банка погиб человек

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Один человек погиб в ходе нападения на отделение банка в баварском Регенсбурге, сообщает Süddeutsche Zeitung. По данным газеты, мужчина получил ранение и позже скончался в больнице.

Полиция первоначально заявила, что мужчина был доставлен в больницу. Вскоре после этого полиция объявила о смерти пострадавшего, — говорится в публикации.

В здании все еще находится подозреваемый, который, вероятно, действовал в одиночку. Сколько людей остаются внутри и взяты ли они в заложники, пока не установлено.

Район вокруг банка перекрыт. На месте происшествия работают полицейские, спецназ и вертолеты. Мотивы нападавшего выясняются, никаких требований злоумышленник не предъявлял.

«Новость дополняется…

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