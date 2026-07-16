Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 17:43

Экономист раскрыл, почему россияне стали реже банкротиться

Экономист Щербаченко: внесудебных банкротств стало меньше из-за реструктуризации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Замедление темпов роста числа внесудебных банкротств граждан происходит на фоне развития реструктуризации, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, еще одна причина — «насыщение» процедурой и ограничение на ее повторное использование.

Замедление темпов роста внесудебных банкротств граждан в 2026 году связано с развитием инструментов реструктуризации и «насыщением» после расширения доступа к процедуре, а также ограничением ее повторного использования в течение пяти лет. Кроме того, наблюдается естественное замедление роста на фоне всплеска 2024 года, — сказал эксперт.

По данным Федресурса, во втором квартале 2026 года прирост числа внесудебных процедур банкротства граждан составил 13,1%, до 17,9 тыс. процедур, а по итогам первого полугодия — 9,1%, до 34,3 тыс. относительно аналогичных периодов 2025 года.

Ранее юрист Марина Павлова предупредила, что банкротство влечет за собой негативные репутационные последствия, в частности, после этой процедуры у человека могут возникнуть проблемы с поиском работы или финансовыми сделками. Она отметила, что в течение трех лет после этого человек не сможет управлять юридическими лицами.

Экономика
банкротства
процедуры
россияне
Екатерина Свинова
Е. Свинова
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе выписали пострадавших от атаки дронов
Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы
Российские «Герани» стали сюрпризом для украинского сухогруза
Руководство взорванного на Украине склада боеприпасов задержали
«Антиплагиат» зафиксировал рекордное число работ с ИИ-текстом у студентов
Россиянка угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад
Диетолог раскрыла, какая красная рыба больше всего насыщена жирами
Таксист отказался вести ветерана-инвалида
Во Франции готовят режим экономии из-за дефицита бюджета
Дом как личный отель: секреты атмосферы премиального комфорта
Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина
Украинцы засыпали Зеленского оскорбительными подарками
«Поспешила»: Волочкова о восстановлении после травмы
Школьница жестоко расправилась с родственниками из-за конфликта по учебе
Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Стало известно, о чем украинская разведка предупреждала Федорова
Экс-глава модельного агентства «подпаивал» девушек, чтобы они «отключились»
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.