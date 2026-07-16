Экономист раскрыл, почему россияне стали реже банкротиться

Замедление темпов роста числа внесудебных банкротств граждан происходит на фоне развития реструктуризации, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, еще одна причина — «насыщение» процедурой и ограничение на ее повторное использование.

Замедление темпов роста внесудебных банкротств граждан в 2026 году связано с развитием инструментов реструктуризации и «насыщением» после расширения доступа к процедуре, а также ограничением ее повторного использования в течение пяти лет. Кроме того, наблюдается естественное замедление роста на фоне всплеска 2024 года, — сказал эксперт.

По данным Федресурса, во втором квартале 2026 года прирост числа внесудебных процедур банкротства граждан составил 13,1%, до 17,9 тыс. процедур, а по итогам первого полугодия — 9,1%, до 34,3 тыс. относительно аналогичных периодов 2025 года.

Ранее юрист Марина Павлова предупредила, что банкротство влечет за собой негативные репутационные последствия, в частности, после этой процедуры у человека могут возникнуть проблемы с поиском работы или финансовыми сделками. Она отметила, что в течение трех лет после этого человек не сможет управлять юридическими лицами.