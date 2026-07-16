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16 июля 2026 в 18:06

Диетолог раскрыла, какая красная рыба больше всего насыщена жирами

Диетолог Русакова: дикие виды красной рыбы наиболее насыщены жирами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дикие виды красной рыбы наиболее насыщены жирами, белками и микроэлементами, рассказала врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова. В беседе с URA.RU специалист подчеркнула, что, например, дикий лосось особенно богат минералами — фосфором, цинком, магнием и селеном.

Например, дикий лосось богат омега-3, жирными кислотами, витаминами А, Д, Р-Р, В-12, Е и такими минералами, как селен, магний, фосфор и цинк, — пояснила диетолог.

Но, предупредила специалист, даже богатый состав рыбы не всегда является показанием к ее употреблению. По словам Русаковой, польза от продукта во многом зависит от особенностей здоровья человека и различных заболеваний. Она посоветовала строить свой рацион, основываясь именно на этих факторах.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова порекомендовала тщательно изучать состав при покупке готовой еды. По ее словам, яркие надписи на упаковке часто являются лишь рекламными уловками и не должны быть решающим фактором при выборе продукта.

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