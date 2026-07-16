В рыбный четверг балую семью минтаем под шубой: у плиты долго стоять не придется

В рыбный четверг балую семью минтаем под шубой: у плиты долго стоять не придется

Практически каждый четверг на моем столе красуется минтай под шубой. По этому рецепту можно готовить любую белую рыбу, ведь фишка кроется не в ней, а в луковой подушке, которая не дает филе пересохнуть и придает потрясающий аромат.

Ингредиенты: 3 крупные луковицы (около 400 г), 500 г филе минтая, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 1 ст. л. майонеза, соль, перец. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на среднем огне до мягкости и золотистого цвета, постоянно помешивая. Затем выложите его ровным слоем на противень, застеленный пергаментом, сверху распределите кусочки филе, посолите, поперчите. В отдельной миске смешайте яйца, тертый сыр и майонез до однородной массы, вылейте эту смесь на рыбу, равномерно покрывая всю поверхность, и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить минтай под шубой. Получился сытный ужин по доступной цене. Совет: перед запеканием сбрызните рыбу лимонным соком и оставьте на 5 минут — кислота уберет возможный запах и сделает ее более нежной.

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