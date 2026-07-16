Стало известно, как помогают пострадавшим от паводка в Свердловской области В Ирбитском районе после паводка открыли пункты временного размещения

В Ирбите и Ирбитском районе Свердловской области после мощного паводка открыли шесть пунктов временного размещения, пишет URA.RU со ссылкой на МЧС России. Сейчас там живут 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные жители находятся у родственников или знакомых.

В муниципалитетах не прекращаются восстановительные работы: продолжается расчистка русел рек и дренажных систем, завершается вывоз мусора, проводится оценка состояния мостовых переходов. В Ирбитском районе на территории сельхозпредприятия «Килачевское» завершено возведение защитных дамб из песчаных мешков для предотвращения подтопления объектов животноводства, ведется откачка поступающей воды мотопомпами, — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что спасатели участвуют в обходах дворов и ищут пострадавших. Кроме того, они организовывают лодочные переправы для изолированных населенных пунктов. Специалисты доставляют жителям предметы первой необходимости. В частности, за прошедшие сутки распределили свыше 400 продуктовых наборов, две тонны бутилированной воды и десятки медикаментов.

Ранее сообщалось, что количество подтопленных из-за паводка домов и приусадебных участков в Свердловской области выросло до более чем 2,1 тыс. Это произошло в результате выпадения обильных осадков в 20 муниципальных образованиях.