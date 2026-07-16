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16 июля 2026 в 13:43

Юрий Смирнов нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище

Портрет народного артиста РФ Юрия Смирнова на церемонии прощания на основной сцене Театра на Таганке Портрет народного артиста РФ Юрия Смирнова на церемонии прощания на основной сцене Театра на Таганке Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Народного артиста России, актера труппы Театра на Таганке Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Перед погребением состоялось отпевание.

Мастер нашел последнее пристанище на 21-м участке, который также называют аллеей деятелей искусств. Рядом с ним похоронены народная артистка России Екатерина Жемчужная, народная артистка СССР Марина Кондратьева и народная артистка РСФСР Зоя Зелинская.

Церемония прощания с народным артистом прошла 16 июля в родном театре Смирнова, которому он служил более 60 лет. Панихида продлилась около часа. Проводить легендарного артиста в последний путь пришли его многочисленные друзья, коллеги по сцене и преданные поклонники.

Как рассказала помощница Смирнова от Фонда «Артист» Светлана Пустынина, он был необыкновенным человеком. Она отметила, что Смирнов очень любил театр и раз в месяц обязательно участвовал в постановках. Когда она спрашивала, как прошел спектакль, актер каждый раз с воодушевлением отвечал, что зал был полным.

Москва
Троекуровское кладбище
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