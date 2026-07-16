Юрий Смирнов нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище

Народного артиста России, актера труппы Театра на Таганке Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Перед погребением состоялось отпевание.

Мастер нашел последнее пристанище на 21-м участке, который также называют аллеей деятелей искусств. Рядом с ним похоронены народная артистка России Екатерина Жемчужная, народная артистка СССР Марина Кондратьева и народная артистка РСФСР Зоя Зелинская.

Церемония прощания с народным артистом прошла 16 июля в родном театре Смирнова, которому он служил более 60 лет. Панихида продлилась около часа. Проводить легендарного артиста в последний путь пришли его многочисленные друзья, коллеги по сцене и преданные поклонники.

Как рассказала помощница Смирнова от Фонда «Артист» Светлана Пустынина, он был необыкновенным человеком. Она отметила, что Смирнов очень любил театр и раз в месяц обязательно участвовал в постановках. Когда она спрашивала, как прошел спектакль, актер каждый раз с воодушевлением отвечал, что зал был полным.