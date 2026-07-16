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16 июля 2026 в 11:52

«Разговаривали часами»: помощница Смирнова вспомнила, каким он был в жизни

Помощница актера Смирнова Пустынина заявила, что он был необыкновенным человеком

Юрий Смирнов в сцене из спектакля «Земляничная поляна» в театре на Таганке в Москве Юрий Смирнов в сцене из спектакля «Земляничная поляна» в театре на Таганке в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Народный артист России и один из столпов театра на Таганке Юрий Смирнов был необыкновенным человеком, заявила его помощница от Фонда «Артист» Светлана Пустынина на церемонии прощания в Москве. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, он был для нее настоящим другом, с которым они подолгу беседовали.

Он был просто необыкновенным человеком. <...> Мы иногда часами разговаривали про его роли, про его спектакли, про кино. Рассказывал про свою каверзную роль Петра Полипова [в многосерийной исторической драме «Вечный зов»]. Он говорил, что сыграл ее блестяще, за что его возненавидела вся страна, — рассказала Пустынина.

Она также отметила, что Смирнов очень любил театр и раз в месяц обязательно участвовал в постановках. Когда она спрашивала, как прошел спектакль, артист каждый раз с воодушевлением отвечал, что зал был полным.

Прощание со Смирновым проходит в стенах его родного театра. Проводить легендарного артиста в последний путь пришли его многочисленные друзья, коллеги по сцене и преданные поклонники. Собравшиеся несут живые цветы, заполняя зрительный зал и пространство сцены возле гроба.

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