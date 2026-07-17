Налоги для дачников, похороны Смирнова, Надеждину стало плохо: что дальше

Экс-депутату Госдумы Борису Надеждину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вызывали скорую в зал суда, в театре на Таганке простились с народным артистом России Юрием Смирновым, дачников предупредили об изменении порядка учета теплиц и хозпостроек — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Надеждину стало плохо в зале суда

Во время судебного заседания по делу о демонстрации экстремистской символики у бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина повысилось артериальное давление до показателя 190 на 110, сообщили источники. Слушание проходило в суде в подмосковном Долгопрудном.

Адвокат экс-парламентария Дмитрий Трунин попросил вызвать скорую помощь, а суд объявил перерыв в рассмотрении дела. Другой адвокат политика Наталия Тихонова в свою очередь отметила, что Надеждин не может продолжать участвовать в процессе из-за состояния здоровья. Однако судья Дмитрий Чикунов сообщил, что рассмотрение протокола возобновится после перерыва.

В итоге суд признал Надеждина виновным по статье о пропаганде экстремизма из-за публикации 2023 года. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Медик обследует политика Бориса Надеждина в зале Долгопрудненского городского суда Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Суд постановил признать виновным Надеждина по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 1 тыс. рублей», — заявили в суде.

Следствие заинтересовалось Надеждиным после публикации им в своих социальных сетях одной ссылки на видео. Она вела на видеоролик с участием Алексея Навального и ФБК (организация признана в РФ экстремистской и террористической и ликвидирована по решению суда, деятельность запрещена).

Легенду театра на Таганке проводили в последний путь

В театре на Таганке простились с народным артистом России Юрием Смирновым. Он служил там 60 лет и сыграл десятки ярких ролей. Среди них — кот Бегемот в культовом спектакле «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Любимова.

«Театр на Таганке был главной сценой жизни Юрия Николаевича. Он вошел в ту команду, которая формировала дух „Таганки“, ее нерв, правду, бунтарство — и выход на прямой честный диалог со зрителем. Этому театру [Смирнов] оставался верен до последних дней», — рассказала актриса Екатерина Рябушинская.

Сын артиста Максим на церемонии прощания вспомнил свое детство за кулисами.

«Мы с отцом идем, навстречу — [поэт Владимир] Высоцкий, он был дружен с нашей семьей. <...> Недавно [на одном из новостных ресурсов] опубликовали материал, в котором отец был признан лучшим котом Бегемотом из всех, которые когда-либо были сыграны на сцене», — отметил Смирнов-младший.

Сын актера народного артиста РФ Юрия Смирнова Максим на церемонии прощания на основной сцене театра на Таганке Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На прощании присутствовали многие артисты «Таганки» старшего поколения. Телеграмму со словами соболезнования прислал председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Из Франции приехала падчерица Смирнова, дочь жены актера Галины Гриценко Екатерина. Ее артист воспитал как родную.

Актриса Лидия Савченко вспомнила, что Смирнов никогда не участвовал ни в каких кулуарных театральных интригах.

«В театре были сложности, пришло новое руководство (Ирина Апексимова, назначенная руководителем театра на Таганке после смерти Юрия Любимова. — NEWS.ru). Юрий Николаевич тогда сказал, что „все будет хорошо, хороший человек [Ирина Апексимова]“. Он никогда не участвовал ни в каких интригах», — подчеркнула Савченко.

Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Перед погребением состоялось отпевание. Мастер нашел последнее пристанище на 21-м участке, который также называют Аллеей деятелей искусств. Рядом с ним похоронены народная артистка России Екатерина Жемчужная, народная артистка СССР Марина Кондратьева и народная артистка РСФСР Зоя Зелинская.

Как не нарваться на штраф за хозпостройку на даче?

С 2026 года порядок учета хозяйственных построек, таких как сараи, теплицы, бани и гаражи, изменился, рассказали эксперты. По их словам, незнание новых правил может обернуться доначисленным налогом или штрафом.

Так, постройки делят на капитальные и некапитальные. Капитальные — с заглубленным фундаментом, прочно связанные с землей (например, жилой дом, гараж, баня). Некапитальные можно перенести без разрушения — это бытовки, теплицы без фундамента, навесы и беседки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прямой обязанности регистрировать баню, сарай или теплицу закон не устанавливает — собственник сам решает, ставить ли такой объект на учет в ЕГРН. А вот жилые и садовые дома, а также капитальные гаражи регистрировать обязательно, и именно на этом строится дачная амнистия в 2026-м с регистрацией построек. Разница только в том, что дом и гараж прямо отнесены к объектам кадастрового учета, а баня или теплица попадают в реестр только по желанию владельца или при оформлении сделки.

С 1 сентября 2025 года понятие хозяйственной постройки закрепили законодательно: к таким объектам отнесли сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы, возведенные для бытовых нужд на садовом участке. Это устранило прежние споры о том, что именно считать хозпостройкой.

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