Налет на Калугу, ранение грудничка, приговор шпиону: ВСУ атакуют РФ 17 июля

В ночь на 17 июля над Россией сбили почти 250 украинских беспилотников. В Курской области дрон тяжело ранил девушку на мопеде. В ДНР был ранен грудной ребенок. Россиянин пытался вывезти на Украину запчасти для боевой авиации. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют РФ, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских дрона, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. С вечера 16 июля до раннего утра следующего дня БПЛА безуспешно попытались атаковать 12 российских субъектов, подчеркнули в ведомстве.

Средства ПВО предотвратили атаки на Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую и Тульскую области. Летательные аппараты противника были нейтрализованы над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымским полуостровом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Два человека погибли в результате атак БПЛА Вооруженных сил Украины на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в деревне Рыжевка Рыльского района вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. Она пострадала в результате удара, врачи доставили ее в Курскую областную больницу.

«У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра», — сказал он.

В Херсонской области в результате атак ВСУ погибли три мирных жителя, еще семь человек получили ранения, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, все убитые — мужчины.

ПВО РФ Фото: МО РФ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз. Были перехвачены 153 БПЛА, один мирный житель погиб, пятеро ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«За минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 153 беспилотника», — сообщил он в Telegram.

По словам Шуваева, противник совершил пять обстрелов с применением РСЗО и артиллерии и четыре раза произвел сбросы взрывных устройств с БПЛА. Под обстрелы попали Белгород и 15 округов.

«При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница. В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них находятся на стационарном лечении», — заявил врио губернатора.

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги, заявил губернатор Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены восемь БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал он на платформе МАКС.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали эвакуационный автомобиль

Беспилотники ВСУ атаковали автомобили российских сил, которые эвакуируют раненых военнослужащих для оказания помощи, рассказал санинструктор группы эвакуации бригады морской пехоты с позывным Зима.

«„Птички“, бывает, разбрасывают — очень частое явление. Дважды пытались уничтожить машину нашу, но пока им не везет. Одна даже в кузов залетала», — сообщил он.

Водитель-санитар бригады добавил, что во время доставки раненых существует угроза атак самодельных устройств и заводских сбросов на дорогах, а также ударных дронов.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о самочувствии спасенной в Константиновке девочке

Супруга военнослужащего, участвовавшего в спасении 10-летней девочки из Константиновки, планирует удочерить ее, сообщил журналистам представитель органов опеки. Школьницу, которая осталась сиротой, обнаружили в одном из подвалов города.

Сейчас с девочкой продолжают работать специалисты, ее состояние оценивается как стабильное. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что мать девочки умерла, а отца она не помнит. Ее бабушка и дедушка погибли после попадания украинского дрона в их дом.

Какой приговор вынесли россиянину за попытку вывоза запчастей для боевой авиации ВСУ

Суд приговорил 59-летнего россиянина к 13 годам лишения свободы за попытку вывезти из страны запчасти для боевых вертолетов, а также самолетов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Мужчине назначили штраф в размере 1 млн рублей. В ФСБ уточнили, что украинская сторона из-за нехватки ремонтных мощностей пытается получить российские авиационные комплектующие.

«Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина РФ, причастного к государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — сказано в сообщении.

По версии следствия, осужденный приобрел авиационные подшипники. Он планировал вывезти эти детали из страны для последующей передачи украинскому предприятию «Мотор Сич», которое занимается обслуживанием авиационной техники ВСУ.

Жителя Запорожской области отправили в колонию за госизмену

Житель Токмака Запорожской области приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену (статья 275 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Суд признал 53-летнего мужчину виновным в передаче через проукраинский канал данных о дислокации российской техники и военнослужащих.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В УФСБ отметили, что указанный канал в мессенджере используется украинской стороной для ведения разведывательной деятельности и корректировки ударов по объектам на российской территории. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники спецслужбы задокументировали противоправные действия злоумышленника и пресекли их. На стадии следствия обвиняемый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии.

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