Россиянин получил 12 лет колонии за чат с украинской разведкой Житель Запорожской области осужден на 12 лет колонии за передачу данных ВСУ

Житель Запорожской области приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену (статья 275 УК РФ), сообщает ТАСС. Суд признал 53-летнего мужчину виновным в передаче через проукраинский канал данных о дислокации российской техники и военнослужащих.

Установлено, что указанный канал в мессенджере используется украинской стороной для ведения разведывательной деятельности и корректировки ударов по объектам на российской территории. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ задокументировали противоправные действия злоумышленника и пресекли их. На стадии следствия обвиняемый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии.

Ранее в Ростовской области двое местных жителей были приговорены к 16 и 18 годам лишения свободы за госизмену и диверсионную деятельность. Они подожгли объект транспортной инфраструктуры, получив за это денежное вознаграждение от своего куратора.

До этого сообщалось, что жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны РФ и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.