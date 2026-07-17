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17 июля 2026 в 11:44

Атака дронов ВСУ на Херсонщину унесла жизни троих местных жителей

Три мирных жителя погибли из-за беспилотных атак ВСУ в Херсонской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Три мирных жителя погибли в Херсонской области за сутки в результате атаки украинских беспилотников, заявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Владимир Сальдо. По его словам, все трое погибших — мужчины. Еще семь человек получили ранения.

За минувшие сутки из-за вражеских беспилотных атак погибли три мирных жителя Херсонской области, семь человек пострадали, — отметил губернатор.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военнослужащие ВСУ пытаются укрепить свои позиции в Славянске. По его словам, в дальнейшем освобождение этого населенного пункта будет непростым.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 17 июля уничтожили 243 украинских дрона в небе над Россией. Атакам ВСУ с воздуха подверглись в том числе Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская и Тульская области.

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