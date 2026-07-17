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17 июля 2026 в 11:05

«Противник давно готовился»: Пушилин раскрыл планы ВСУ на Славянск

Пушилин: ВСУ укрепляют позиции в Славянске

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Военнослужащие ВСУ пытаются укрепить свои позиции в Славянске, заявил в беседе с ТАСС руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, в дальнейшем освобождение этого населенного пункта будет непростым.

Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период, — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что ВС России в результате ночных ударов поразили объекты украинского порта Одесса, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Также были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ.

До этого стало известно, что артиллеристы российской группировки войск «Север» за одну ночь выполнили 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. Под массированный удар ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня попали 15 пунктов управления БПЛА.

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