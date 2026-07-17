Силы ПВО за ночь нейтрализовали 243 украинских БПЛА Минобороны РФ: за ночь над российскими регионами уничтожено 243 беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских дрона, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В период с 20:00 16 июля до 08:00 17 июля вражеские БПЛА безуспешно попытались атаковать 12 российских субъектов.

Средства ПВО предотвратили воздушные угрозы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями. Помимо этого, летательные аппараты противника были нейтрализованы над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымским полуостровом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию региона, задействовав 19 беспилотников. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил о ранении двух гражданских лиц в результате атак FPV-дронов в Шебекинском и Валуйском округах. В одном случае беспилотник поразил грузовик, а в другом — боеприпас взорвался во дворе частного дома, повредив хозяйственные постройки.