Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион

Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

В результате атак украинских беспилотников на два населенных пункта Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщает в Telegram оперштаб региона. В Шебекинском округе FPV-дрон поразил грузовой автомобиль, в Валуйском — сдетонировал во дворе частного дома, повредив строения.

В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водителя с осколочными ранениями грудной клетки, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспорт посечен осколками, — говорится в сообщении.

В селе Герасимовка Валуйского округа доставленное беспилотником взрывное устройство сработало на территории частного домовладения. У женщины диагностировали акустическую баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей помощь на месте происшествия. От последующей эвакуации в лечебное учреждение она отказалась.

В Шебекино БПЛА атаковал легковой автомобиль. В селе Белянка осколочные поражения от четырех FPV-дронов получили еще четыре единицы автотранспорта. В поселке Октябрьский Белгородского округа аналогичная атака беспилотника нанесла повреждения автомобилю. Повреждены фасад и остекление частного жилого дома.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию региона, задействовав 19 беспилотников. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.