Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 15:21

Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате атак украинских беспилотников на два населенных пункта Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщает в Telegram оперштаб региона. В Шебекинском округе FPV-дрон поразил грузовой автомобиль, в Валуйском — сдетонировал во дворе частного дома, повредив строения.

В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водителя с осколочными ранениями грудной клетки, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспорт посечен осколками, — говорится в сообщении.

В селе Герасимовка Валуйского округа доставленное беспилотником взрывное устройство сработало на территории частного домовладения. У женщины диагностировали акустическую баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей помощь на месте происшествия. От последующей эвакуации в лечебное учреждение она отказалась.

В Шебекино БПЛА атаковал легковой автомобиль. В селе Белянка осколочные поражения от четырех FPV-дронов получили еще четыре единицы автотранспорта. В поселке Октябрьский Белгородского округа аналогичная атака беспилотника нанесла повреждения автомобилю. Повреждены фасад и остекление частного жилого дома.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию региона, задействовав 19 беспилотников. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.

Регионы
Белгородская область
пострадавшие
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда выйдут неизданные песни Дэвида Боуи
Терапевт предупредил о смертельной опасности испанских слизней
Счет для наемника и «обезглавленные» ВСУ: новости СВО к вечеру 16 июля
Психолог раскрыл сценарий, из-за которого девушки выходят за осужденных
В МИД России отреагировали на визит президента Сербии в Киев
Дом без усталости: как создать интерьер, который не надоедает
Российскую банкиршу уличили в краже 69 млн у участников СВО
Названа причина отказа Клименко от поста министра обороны Украины
Семьи наемников ВСУ устроили бунт против Украины
Петербуржцам рассказали, сколько человек утонули в этом сезоне
Россиянку заставили платить 2 млн рублей за авто, которое она не покупала
Гастроэнтеролог объяснила феномен условного вкусового отвращения
Турэксперт дала совет россиянам на фоне слухов о введении виз в Черногорию
Раскрыты последствия обрушения потолка на станции метро в Ташкенте
Нутрициолог перечислила, какие продукты опасно есть в жару
Фильм о Куклачеве спродюсирует другой знаменитый дрессировщик
СК взял на контроль дело о травле девочки в российской школе
В Госдуме высказались об удалении приложений VK и МАКС из Google Play
Армения нашла новый рынок сбыта продуктов
«Мы хотим жить!»: украинцы умоляют Зеленского договориться с Россией
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.