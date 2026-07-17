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17 июля 2026 в 11:11

ВСУ атаковали машины, эвакуирующие раненых российских бойцов

Санинструктор Зима: ВСУ пытались уничтожить машину с ранеными бойцами ВС России

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Бойцы ВСУ атаковали с помощью беспилотников автомобили российских сил, которые эвакуируют раненых военнослужащих для оказания помощи, рассказал санинструктор группы эвакуации бригады морской пехоты с позывным Зима. Водитель-санитар бригады добавил, что во время доставки раненых существует угроза атак как самодельных устройств и заводских сбросов на дорогах, так и ударных дронов.

«Птички», бывает, разбрасывают — очень частое явление. Дважды пытались уничтожить машину нашу, но пока им не везет. Одна даже в кузов залетала, — сообщил он.

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