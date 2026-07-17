ВСУ атаковали машины, эвакуирующие раненых российских бойцов

Бойцы ВСУ атаковали с помощью беспилотников автомобили российских сил, которые эвакуируют раненых военнослужащих для оказания помощи, рассказал санинструктор группы эвакуации бригады морской пехоты с позывным Зима. Водитель-санитар бригады добавил, что во время доставки раненых существует угроза атак как самодельных устройств и заводских сбросов на дорогах, так и ударных дронов.

«Птички», бывает, разбрасывают — очень частое явление. Дважды пытались уничтожить машину нашу, но пока им не везет. Одна даже в кузов залетала, — сообщил он.