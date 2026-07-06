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06 июля 2026 в 08:45

Пленный солдат ВСУ заявил, что сослуживцы бросили его из-за национальности

Раненому военному ВСУ отказали в медпомощи из-за его национальности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пленный солдат 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал РИА Новости, что сослуживцы отказали ему в медицинской помощи из-за его молдавского происхождения. По его словам, он получил осколочные ранения ног. Один из сослуживцев попытался оказать ему первую помощь и остановить кровотечение, однако остальные военные ВСУ осудили это. Отступая с позиции, те же сослуживцы бросили его раненого, не взяв его с собой.

Ребята сказали, мол, бросай молдаванина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить — пусть умирает, — заявил пленный.

Ранее военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Вадим Кимаковский рассказал, что украинское командование не до конца понимало обстановку в Константиновке и не знало, что часть объектов уже находилась под контролем ВС России. Он сообщил, что попал в плен после того, как во время выполнения задачи зашел в один из домов «на перекур».

Кроме того, командир группы группировки войск «Восток» с позывным Икона сообщил, что украинские военные нанесли артиллерийский удар и применили дроны-камикадзе против сослуживца. Он пытался сдаться в плен российским подразделениям в районе населенного пункта Писанцы.

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