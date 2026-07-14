Украинские военнослужащие маскировали вход в блиндаж телом погибшего сослуживца, чтобы скрыть позицию от российских разведывательных дронов, рассказал РИА Новости пленный из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Валерий Мазур. По его словам, над небольшой дырой, служившей входом в укрытие, было уложено тело убитого бойца, что создавало иллюзию заброшенной позиции.

Никто не мог подумать, что там кто-то живет, — рассказал пленный.

Ранее военнопленный Егор Азбукин рассказал, что до мобилизации выступал за клубы Первой лиги Украины, а также играл в чемпионате Венгрии. По его словам, однажды он был близок к поездке на просмотр в московский ЦСКА. В 2024 году он был мобилизован сотрудниками ТЦК.

До этого пленный солдат 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал, что сослуживцы отказали ему в медицинской помощи из-за его молдавского происхождения. По его словам, он получил осколочные ранения ног. Один из сослуживцев попытался оказать ему первую помощь и остановить кровотечение, однако остальные военные ВСУ осудили это. Отступая с позиции, те же сослуживцы бросили его раненого, не взяв его с собой.