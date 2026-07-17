Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 10:09

Стала известна судьба сироты, спасенной из подвала в Константиновке

Супруга бойца СВО решила взять под опеку девочку, спасенную в Константиновке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Супруга военнослужащего, который участвовал в спасении 10-летней девочки во время освобождения Константиновки, планирует оформить опеку над ребенком, сообщил РИА Новости представитель органов опеки. Школьницу, которая осталась сиротой, обнаружили в одном из подвалов города.

Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки, — рассказал собеседник.

Сейчас с девочкой продолжают работать специалисты, ее состояние оценивается как стабильное. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что мать девочки умерла, а отца она не помнит. Ее бабушка и дедушка погибли после попадания украинского дрона в их дом.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Бритва, который первым выносил из Константиновки 10-летнюю девочку, подорвался на мине. В этот момент ребенок находился у него на спине. После получения ранения военнослужащий отдал девочке рацию, при помощи которой она вышла на связь с командованием подразделения. Военнослужащие Южной группировки войск взяли шефство над ребенком и оберегали его почти месяц: помогали продуктами, дарили подарки и охраняли место, где девочка жила.

Общество
Константиновка
ВС РФ
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежавший из России певец начал восстанавливать свой особняк в США
Ведущий из Италии рассказал о бешеной популярности «Маши и Медведя» у детей
Дожди разрушили участок трассы в российском регионе
Группа «Вирус!» оценила поющих блогеров
Депутат ответил, почему США считают Россию угрозой для своих выборов
В России временно ограничили экспорт нескольких турецких фруктов и ягод
ФСБ показала кадры задержания продавца авиаподшипников для «Мотор Сич»
Юрист объяснил, что делать водителю при неправильном результате алкотестера
Минфин предложил исключить торговлю из льготных ставок УСН
Грозы обрушились на Урал из-за господства циклонов
В Москве состоится Форум «Женщины нового времени»
Полиция Таиланда задержала «русскую деревню» с домами на миллиарды
Экс-игрок ЦСКА дал прогноз на матч за третье место на ЧМ Франция — Англия
Ортопед назвала трендовые вещи, которые чаще всего приводят в травмпункт
Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы
Трое россиян взломали базу данных Минздрава и поплатились
Лихач на электросамокате сбил подростка и «попал» на 700 тыс. рублей
Воспитателям пришлось искать укрытия для детей после сообщения губернатора
ВСУ атаковали машины, эвакуирующие раненых российских бойцов
Стала известная истинная причина конфликта между Федоровым и Сырским
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.