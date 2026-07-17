Стала известна судьба сироты, спасенной из подвала в Константиновке Супруга бойца СВО решила взять под опеку девочку, спасенную в Константиновке

Супруга военнослужащего, который участвовал в спасении 10-летней девочки во время освобождения Константиновки, планирует оформить опеку над ребенком, сообщил РИА Новости представитель органов опеки. Школьницу, которая осталась сиротой, обнаружили в одном из подвалов города.

Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки, — рассказал собеседник.

Сейчас с девочкой продолжают работать специалисты, ее состояние оценивается как стабильное. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что мать девочки умерла, а отца она не помнит. Ее бабушка и дедушка погибли после попадания украинского дрона в их дом.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Бритва, который первым выносил из Константиновки 10-летнюю девочку, подорвался на мине. В этот момент ребенок находился у него на спине. После получения ранения военнослужащий отдал девочке рацию, при помощи которой она вышла на связь с командованием подразделения. Военнослужащие Южной группировки войск взяли шефство над ребенком и оберегали его почти месяц: помогали продуктами, дарили подарки и охраняли место, где девочка жила.