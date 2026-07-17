Россиянин отправился в колонию за попытку передать ВСУ запчасти для авиации Россиянин получил 13 лет колонии за попытку вывезти запчасти для Ми и МиГ

Суд приговорил 59-летнего россиянина к 13 годам лишения свободы за попытку вывезти запчасти для боевых вертолетов Ми и самолетов Су и МиГ, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей. В ведомстве уточнили, что украинская сторона пытается получить российские авиационные комплектующие из-за нехватки ремонтных мощностей, передает РИА Новости.

Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина РФ, причастного к государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей, — сказано в сообщении.

По версии следствия, осужденный приобрел авиационные подшипники, которые используются при эксплуатации военной и гражданской техники. Эти детали он планировал вывезти из страны для последующей передачи украинскому предприятию «Мотор Сич», которое занимается обслуживанием авиационной техники ВСУ.

Ранее суд приговорил жителя Мелитополя Романа Рябчика к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу ВСУ. Кроме того, осужденный размещал в проукраинских группах в социальных сетях призывы к убийству российских военнослужащих и граждан России.