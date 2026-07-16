Признание сына, боль: как «Таганка» простилась с Юрием Смирновым

Признание сына, боль: как «Таганка» простилась с Юрием Смирновым

В Театре на Таганке простились с народным артистом России Юрием Смирновым. Он служил в легендарном театре 60 лет и сыграл десятки ярких ролей. Среди них — Кот Бегемот в культовом спектакле «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Любимова.

«„Театр на Таганке“ был главной сценой жизни Юрия Николаевича. Он вошел в ту команду, которая формировала дух „Таганки“, ее нерв, правду, бунтарство — и выход на прямой честный диалог со зрителем. Этому театру [Смирнов] оставался верен до последних дней», — рассказала актриса Театра на Таганке Екатерина Рябушинская.

Сын артиста Максим вспомнил свое детство за кулисами.

«Мы с отцом идем, навстречу — [Владимир] Высоцкий, он был дружен с нашей семьей…. Недавно [на одном из новостных ресурсов] опубликовали материал, в котором отец был признан лучшим Котом Бегемотом из всех, которые когда-либо были сыграны на сцене», — добавил Смирнов-младший.

На прощании присутствовали многие артисты «Таганки» старшего поколения. Телеграмму со словами соболезнования прислал председатель Союза Театральных Деятелей РФ Владимир Машков. Из Франции приехала падчерица Смирнова, дочь жены актера Галины Гриценко Екатерина. Ее артист воспитал как родную.

Актриса Лидия Савченко вспомнила, что Смирнов никогда не участвовал ни в каких кулуарных театральных интригах.

«В театре были сложности, пришло новое руководство (Ирина Апексимова, назначенная руководителем „Театра на Таганке“ после смерти Юрия Любимова. — NEWS.ru)… Юрий Николаевич тогда сказал, что „все будет хорошо, хороший человек [Ирина Апексимова]“... Он никогда не участвовал ни в каких интригах», — подчеркнула Савченко.

Кадры прощания с Юрием Смирновым — в галерее NEWS.ru.