Признание сына, боль: как «Таганка» простилась с Юрием Смирновым
Прощание с актером Юрием Смирновым
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Театре на Таганке простились с народным артистом России Юрием Смирновым. Он служил в легендарном театре 60 лет и сыграл десятки ярких ролей. Среди них — Кот Бегемот в культовом спектакле «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Любимова.
«„Театр на Таганке“ был главной сценой жизни Юрия Николаевича. Он вошел в ту команду, которая формировала дух „Таганки“, ее нерв, правду, бунтарство — и выход на прямой честный диалог со зрителем. Этому театру [Смирнов] оставался верен до последних дней», — рассказала актриса Театра на Таганке Екатерина Рябушинская.
Сын артиста Максим вспомнил свое детство за кулисами.
«Мы с отцом идем, навстречу — [Владимир] Высоцкий, он был дружен с нашей семьей…. Недавно [на одном из новостных ресурсов] опубликовали материал, в котором отец был признан лучшим Котом Бегемотом из всех, которые когда-либо были сыграны на сцене», — добавил Смирнов-младший.
На прощании присутствовали многие артисты «Таганки» старшего поколения. Телеграмму со словами соболезнования прислал председатель Союза Театральных Деятелей РФ Владимир Машков. Из Франции приехала падчерица Смирнова, дочь жены актера Галины Гриценко Екатерина. Ее артист воспитал как родную.
Актриса Лидия Савченко вспомнила, что Смирнов никогда не участвовал ни в каких кулуарных театральных интригах.
«В театре были сложности, пришло новое руководство (Ирина Апексимова, назначенная руководителем „Театра на Таганке“ после смерти Юрия Любимова. — NEWS.ru)… Юрий Николаевич тогда сказал, что „все будет хорошо, хороший человек [Ирина Апексимова]“... Он никогда не участвовал ни в каких интригах», — подчеркнула Савченко.
Кадры прощания с Юрием Смирновым — в галерее NEWS.ru.
Прощание с актером Юрием Смирновым в Театре на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с актером Юрием Смирновым в Театре на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сын и жена актера (слева) на церемонии прощания с актером, народным артистом РФ Юрием Смирновым на основной сцене Театра на Таганке.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Лидия Савченко на церемонии прощания с актером, народным артистом РФ Юрием Смирновым на основной сцене Театра на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сын актера, народного артиста РФ Юрия Смирнова, Максим на церемонии прощания на основной сцене Театра на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь актера, народного артиста РФ Юрия Смирнова Екатерина перед церемонией прощания на основной сцене Театра на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Светлана Пустынина, работница семьи актера Смирнова перед церемонией прощания на основной сцене Театра на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ирина Савина, актриса театра Ермоловой перед церемонией прощания на основной сцене Театра на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Олег Форостенко перед церемонией прощания на основной сцене Театра на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жена актера, народного артиста РФ Юрия Смирнова перед церемонией прощания на основной сцене Театра на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ирина Барбашова, жена друга актера, народного артиста РФ Юрия Смирнова перед церемонией прощания на основной сцене Театра на Таганке
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вынос гроба с телом актера Юрия Смирнова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вынос гроба с телом актера Юрия Смирнова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru