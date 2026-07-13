Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 17:04

Раскрыто, что грозит политику-иноагенту Надеждину

ТАСС: политику-иноагенту Надеждину грозит до 15 суток за экстремистские символы

Борис Надеждин Борис Надеждин Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Политику Борису Надеждину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит до 15 суток административного ареста за показ экстремистской символики, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Дело арестованного скоро рассмотрят в одном из московских судов.

Надеждину вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), предусматривающей наказание до 15 суток ареста, — заявил собеседник ТАСС.

Ранее появилась информация, что суд рассмотрит протокол по делу политика 13 июля. Ему изберут меру пресечения. По имеющимся данным, вещи Надеждина привезли в отдел полиции в Долгопрудном. Адвокат задержанного не дал комментарий, какой пост иноагента мог привлечь внимание правоохранителей.

О своем аресте политик сообщил в Telegram-канале. Он написал, что к нему пришла полиция и везет его в отдел в Долгопрудном.

Общество
Борис Надеждин
аресты
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Китай завершили масштабные морские учения
Пассажира хотели высадить из самолета за футболку о бомбардировках детей
Путин раскрыл, чего добивается Россия в зоне СВО
Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей
Женщина не выжила после подаренного полета
Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась
Суд прекратил дело о банкротстве скандальной гонщицы
Минпросвещения успокоило «бежевых мам» после сообщений об угрозе детям
Львова-Белова раскрыла статистику детской смертности в конфликте с Украиной
Воронежским парламентариям ограничат выезды из региона
Психолог ответила, почему стоит ставить границы между внуками и бабушками
Посол России раскрыл реакцию Москвы на обвинения ЕС
Россиянам перечислили смертельно опасные вирусы в Турции
Власти Германии уличили в эскалации отношений с Россией
Книги Гоблина будут маркировать
«Хранитель Ормузского пролива»: Трамп придумал новую роль для США
Путин заявил о непростой ситуации с паводками в Дагестане
«Умеет брехать»: политолог о назначении Корецкого на пост премьера Украины
Россиянин получил 12 лет за убийство сожительницы ножом и отверткой
МИД России раскрыл детали разговора с послом Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.