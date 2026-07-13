Раскрыто, что грозит политику-иноагенту Надеждину ТАСС: политику-иноагенту Надеждину грозит до 15 суток за экстремистские символы

Политику Борису Надеждину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит до 15 суток административного ареста за показ экстремистской символики, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Дело арестованного скоро рассмотрят в одном из московских судов.

Надеждину вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), предусматривающей наказание до 15 суток ареста, — заявил собеседник ТАСС.

Ранее появилась информация, что суд рассмотрит протокол по делу политика 13 июля. Ему изберут меру пресечения. По имеющимся данным, вещи Надеждина привезли в отдел полиции в Долгопрудном. Адвокат задержанного не дал комментарий, какой пост иноагента мог привлечь внимание правоохранителей.

О своем аресте политик сообщил в Telegram-канале. Он написал, что к нему пришла полиция и везет его в отдел в Долгопрудном.