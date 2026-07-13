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13 июля 2026 в 16:38

Стало известно, когда Надеждину изберут меру пресечения

Надеждину могут избрать меру пресечения на заседании 13 июля

Борис Надеждин Борис Надеждин Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
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Политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 13 июля доставят в суд для избрания меры пресечения, сообщил Telegram-канал SHOT. Его вещи уже привезли в отдел полиции в подмосковном Долгопрудном.

По данным Telegram-канала, Надеждину вменяют публикацию экстремистской символики, на него уже составили соответствующий протокол. При этом адвокат политика не стал уточнять, о каком именно посте идет речь.

Ранее сегодня, 13 июля, Надеждин сообщил о том, что к нему пришли правоохранители. По его словам, его увезли в отдел полиции в Долгопрудном.

До этого Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр иностранных агентов, включив в него Надеждина. Согласно распоряжению ведомства, в обновленный список также вошли блогер Екатерина Воропай (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), предприниматель Тимофей Рогожин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и объединение «Штаб кандидатов» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

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