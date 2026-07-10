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10 июля 2026 в 17:33

Известного политика внесли в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иностранных агентов политика Надеждина

Борис Надеждин Борис Надеждин Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press
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Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр иностранных агентов, включив в него политика Бориса Надеждина. Согласно распоряжениям ведомства, в обновленный список также вошли блогер Екатерина Воропай, предприниматель Тимофей Рогожин и объединение «Штаб кандидатов».

Поводом для принятия такого решения послужило распространение указанными лицами недостоверной информации о политике российских властей и избирательной системе страны. В министерстве отметили их участие в создании материалов других иноагентов, сотрудничество с нежелательными организациями и публичные выступления против специальной военной операции. Также в связи с ликвидацией из списка исключено ООО «Город без преград».

Ранее историк и блогер Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ. Ее заочно приговорили к восьми годам колонии. Адвокаты историка ходатайствовали о возврате дела в прокуратуру.

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