Известного политика внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр иностранных агентов, включив в него политика Бориса Надеждина. Согласно распоряжениям ведомства, в обновленный список также вошли блогер Екатерина Воропай, предприниматель Тимофей Рогожин и объединение «Штаб кандидатов».

Поводом для принятия такого решения послужило распространение указанными лицами недостоверной информации о политике российских властей и избирательной системе страны. В министерстве отметили их участие в создании материалов других иноагентов, сотрудничество с нежелательными организациями и публичные выступления против специальной военной операции. Также в связи с ликвидацией из списка исключено ООО «Город без преград».

Ранее историк и блогер Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ. Ее заочно приговорили к восьми годам колонии. Адвокаты историка ходатайствовали о возврате дела в прокуратуру.