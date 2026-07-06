Историк-иноагент обжалует приговор

Историк и блогер Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости. Ее ранее приговорили к восьми годам колонии.

Судебное решение обжаловано, — говорится в сообщении.

Апелляционная жалоба пока не назначена к рассмотрению. В ходе судебного процесса адвокаты историка оспаривали обвинительное заключение и ходатайствовали о возврате дела в прокуратуру.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение заочно приговорить актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Суд отклонил апелляцию его защиты, оставив приговор первой инстанции в силе.

До этого Эйдельман рассказала о своем онкологическом заболевании. По словам женщины, в сентябре 2025 года врачи нашли у нее злокачественную опухоль. Последующая диагностика подтвердила наличие аденокарциномы матки. Несмотря на операцию, заболевание перешло в более агрессивную стадию.