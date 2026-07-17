Что известно о последних днях жизни и смерти Светланы Масляковой

Вдова ведущего КВН Александра Маслякова Светлана Маслякова умерла на 79-м году жизни. Что об этом известно, в чем причина?

Что известно о последних днях жизни и смерти Масляковой

Сегодня, 17 июля, в международном союзе КВН сообщили о смерти Светланы Масляковой. Она скончалась спустя два года после смерти своего супруга — Александра Маслякова.

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Светлана Маслякова редко появлялась на людях. В сентябре 2025 года она посетила открытие памятника на могиле супруга на Новодевичьем кладбище. Вдова телеведущего приехала в сопровождении помощников, она передвигалась с помощью коляски.

Александр и Светлана Масляковы, 2004 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр и Светлана Масляковы, 2004 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр и Светлана Масляковы Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой (слева) и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой Ангелиной на традиционном Bosco Балу в Театре Наций, 2012 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Светлана Маслякова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Сын Александра Маслякова телеведущий Александр Масляков-младший и вдова Светлана на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым, 2024 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Чем известна Маслякова

Светлана Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. Училась во Всесоюзном юридическом институте, также окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР.

В 1966 году начала работу в Молодежной редакции Центрального телевидения ассистентом режиссера в программе «Клуб веселых и находчивых», затем стала режиссером. В 1972 году передачу закрыли. В 1986 году при воздействии Масляковой КВН восстановили в эфире.

С 1976 по 1993 год Маслякова проработала в должности режиссера главной редакции пропаганды ЦТ, затем перешла в творческое объединение АМИК.

Со своим будущим супругом, Александром Масляковым, она познакомилась в 1966 году на съемках КВН. В 1971 году пара поженилась, в 1980 году у них родился сын — Александр. Наследник пошел по стопам родителей, став ведущим программ КВН.

Супруги прожили в браке 52 года до самой смерти Александра Маслякова в 2024 году.

«В то время не было предположений, что все это затянется на 50 лет. Но выясняется, что это совсем не плохо. Потому что 50 лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся все счастливее — во всяком случае у нас со Светой», — говорил Масляков во время празднования золотой свадьбы.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 18 июля: слабый ветер и тепло до +26 градусов

Поиски Усольцевых: последние новости 17 июля, результат экспертизы находок

Работа с Зеленским, третий брак, отказ от алкоголя: как живет Радзюкевич