Масляков-младший произнес трогательную речь на могиле отца Масляков-младший признался, что год без отца дался ему тяжело

На церемонии открытии памятника бывшему ведущему юмористической передачи-игры «Клуб веселых и находчивых» Александру Маслякову его сын Александр Масляков-младший признался, что минувший год дался ему очень тяжело. Он отметил, что все это время старался следовать принципу: поступать так, как поступил бы на его месте отец, передает корреспондент NEWS.ru.

Чем дальше, тем больше его (отца. — NEWS.ru) понимаю. Если раньше по работе наши мнения в чем-то расходились, то сейчас все больше и больше я ловлю себя на мысли: Александр Васильевич вот так бы сделал, вот так бы сказал. И он был прав, — сказал он.

Масляков-младший поблагодарил всех, кто пришел на церемонию открытия памятника его отцу. В ответ раздались аплодисменты.

Церемонию открытия памятника Маслякову в годовщину его смерти также посетили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Валдис Пельш, Елена Малышева, Екатерина и Александр Стриженовы. Периметр охраняли сотрудники Росгвардии. Вдова Маслякова приехала в сопровождении помощников, она передвигалась с помощью коляски.

Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года. Бессменному ведущему Клуба веселых и находчивых было 82 года. В пресс-службе КВН отметили, что Масляков был и навсегда останется легендой для всех участников КВН. Представители клуба добавили, что вклад артиста в развитие развлекательного телевидения России невозможно переоценить.