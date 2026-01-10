Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 06:30

Гороскоп 10 января: опасаемся завистников, откладываем принятие решений

Гороскоп на сегодня 10 января для женщин и мужчин: идем на компромисс, избегаем сплетен Гороскоп на сегодня 10 января для женщин и мужчин: идем на компромисс, избегаем сплетен Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гороскоп на 10 января для женщин и мужчин обещает день, полный провокаций и искушений. Для того чтобы избежать проблем, следует сохранять бдительность и хладнокровие. Избегайте сплетен и не поддавайтесь на провокации. Принятие решений следует отложить на другой день, чтобы сделать это с холодным рассудком и без эмоций.

Гороскоп на 10 января для мужчин:

  • Овен. Этот день откроет новые горизонты в карьере. Проявите инициативу, и ваши усилия будут замечены начальством. Будьте готовы к тому, чтобы принять чужую точку зрения — это позволит вам выйти на новый уровень.
  • Телец. Следите за тем, что говорите, и не давайте обещаний. Необдуманные слова могут подорвать доверие в отношениях. На работе стоит воздержаться от советов, если вы не эксперт в вопросе.
  • Близнецы. Близнецам следует проявлять осторожность и помнить о прошлых ошибках. Соблазны будут ждать на каждом шагу, но важно сохранять ясность мысли. Избегайте злоупотребления алкоголем. Концентрируйтесь на работе — это поможет избежать искушений.
  • Рак. Раки смогут насладиться стабильностью. Ваш оптимизм вдохновляет окружающих. Остерегайтесь сегодня делиться с кем-либо своими планами. Будьте осторожнее с новыми знакомствами и доверяйте интуиции, чтобы избежать разочарований.
  • Лев. Сегодня могут возникнуть неожиданные препятствия самого разного толка. Важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов. Двигайтесь к вашей цели аккуратно, проверяя каждый шаг и избегая ненужных рисков. Это поможет справиться с трудностями и увидеть новые возможности.
  • Дева. Проверенные методы сегодня могут сильно подвести. Стремление к контролю в коллективной работе в этот раз приведет к недопониманию. А вот дипломатичность и готовность выслушать оппонента обеспечат успех, равно как и готовность принимать чужую точку зрения.
  • Весы. Подходящий момент для реализации рискованных идей. В работе используйте шанс, чтобы выйти на новый уровень профессионального мастерства. Будьте внимательны и действуйте решительно. Вечер стоит посвятить общению с семьей.

Гороскоп 10 января: опасаемся завистников, откладываем принятие решений Гороскоп 10 января: опасаемся завистников, откладываем принятие решений Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Скорпион. Скорпионам стоит проявить креативность и смелость в работе. Не бойтесь рисковать — сейчас подходящее время для решительных действий. Во второй половине дня займитесь анализом своих дел и составьте планы на ближайший период.
  • Стрелец. На профессиональном фронте вам следует быть готовым к трудностям, в личной жизни возможны размолвки с близкими. Сдержанность поможет избежать конфликтов. Найдите время для размышления о своих делах.
  • Козерог. Козероги способны решить сложные семейные вопросы. В одиночку вам будет под силу провернуть даже сделку купли-продажи недвижимости. Однако остерегайтесь недоброжелателей и не доверяйте завистникам. Ваша интуиция поможет избежать обмана.
  • Водолей. Водолеям предстоит незабываемый отдых с друзьями. Пересмотрите свои планы и завершите все дела заранее.
  • Рыбы. Сегодня подходящий день для анализа своих действий и внесения изменений в планы на ближайшее будущее. Уделите внимание мелочам, чтобы избежать проблем в крупных делах. В личных отношениях возможны приятные перемены.

Гороскоп на 10 января для женщин:

  • Овен. Не упустите шанс изменить жизнь к лучшему, однако не рискуйте зря. Сосредоточьтесь на планировании бюджета и избегайте импульсивных трат.
  • Телец. Настала пора обратить внимание на здоровье. Берегите себя, укрепляйте иммунитет и пересмотрите рацион. Отказ от вредных привычек принесет моральное удовлетворение.
  • Близнецы. День подарит множество новых знакомств. Будьте внимательны за рулем. Вечером позвольте себе расслабиться и восстановить силы в компании близких друзей.
  • Рак. Обратите внимание на то, что вы едите. Сегодня велик риск отравлений или обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Посвятите время спокойному отдыху и самоанализу.
  • Лев. Удачный день для творческих Львиц. Если вы не из них, будьте готовы к нестандартному решению задач. Избегайте сплетен, сохраняйте спокойствие и держитесь подальше от чужих проблем.

Гороскоп на сегодня 10 января для женщин и мужчи Гороскоп на сегодня 10 января для женщин и мужчи Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Дева. Хороший день для того, чтобы заняться перестановкой в доме или обновлением интерьера. Позвольте себе расслабиться и повеселиться вечером. Это отличный способ избавиться от стресса и накопившегося напряжения.
  • Весы. Сегодня вы сможете достичь значительных успехов в рабочих делах. Не спешите с принятием решений, тщательно взвесьте все «за» и «против». В личной жизни возможны разногласия.
  • Скорпион. С утра возможны стрессовые ситуации на работе. Чтобы не наломать дров, обратитесь за советом или помощью к коллегам. Вечер лучше провести в хорошей компании, чтобы снять напряжение.
  • Стрелец. Держите свои планы в секрете и полагайтесь на свой опыт в решении проблем. Будьте осторожны с недоброжелателями. Держите свои эмоции при себе.
  • Козерог. День для Козерогов может быть непредсказуемым. Учитесь слушать других и находить компромиссы. Ваша готовность к диалогу поможет избежать ненужных конфликтов.
  • Водолей. Водолеев ждут перемены — возможно, поездка или новые отношения. Не позволяйте сомнениям лишить вас энтузиазма, принимайте изменения с радостью.
  • Рыбы. Сегодня вам везет во всем. Побалуйте себя покупками. Ожидайте интересных знакомств и хорошего настроения, которое будет сопровождать вас весь день.
