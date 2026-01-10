Гороскоп 10 января: опасаемся завистников, откладываем принятие решений

Гороскоп на сегодня 10 января для женщин и мужчин: идем на компромисс, избегаем сплетен

Гороскоп на 10 января для женщин и мужчин обещает день, полный провокаций и искушений. Для того чтобы избежать проблем, следует сохранять бдительность и хладнокровие. Избегайте сплетен и не поддавайтесь на провокации. Принятие решений следует отложить на другой день, чтобы сделать это с холодным рассудком и без эмоций.

Гороскоп на 10 января для мужчин:

Овен. Этот день откроет новые горизонты в карьере. Проявите инициативу, и ваши усилия будут замечены начальством. Будьте готовы к тому, чтобы принять чужую точку зрения — это позволит вам выйти на новый уровень.

Телец. Следите за тем, что говорите, и не давайте обещаний. Необдуманные слова могут подорвать доверие в отношениях. На работе стоит воздержаться от советов, если вы не эксперт в вопросе.

Близнецы. Близнецам следует проявлять осторожность и помнить о прошлых ошибках. Соблазны будут ждать на каждом шагу, но важно сохранять ясность мысли. Избегайте злоупотребления алкоголем. Концентрируйтесь на работе — это поможет избежать искушений.

Рак. Раки смогут насладиться стабильностью. Ваш оптимизм вдохновляет окружающих. Остерегайтесь сегодня делиться с кем-либо своими планами. Будьте осторожнее с новыми знакомствами и доверяйте интуиции, чтобы избежать разочарований.

Лев. Сегодня могут возникнуть неожиданные препятствия самого разного толка. Важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов. Двигайтесь к вашей цели аккуратно, проверяя каждый шаг и избегая ненужных рисков. Это поможет справиться с трудностями и увидеть новые возможности.

Дева. Проверенные методы сегодня могут сильно подвести. Стремление к контролю в коллективной работе в этот раз приведет к недопониманию. А вот дипломатичность и готовность выслушать оппонента обеспечат успех, равно как и готовность принимать чужую точку зрения.

Весы. Подходящий момент для реализации рискованных идей. В работе используйте шанс, чтобы выйти на новый уровень профессионального мастерства. Будьте внимательны и действуйте решительно. Вечер стоит посвятить общению с семьей.

Гороскоп 10 января: опасаемся завистников, откладываем принятие решений Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скорпион. Скорпионам стоит проявить креативность и смелость в работе. Не бойтесь рисковать — сейчас подходящее время для решительных действий. Во второй половине дня займитесь анализом своих дел и составьте планы на ближайший период.

Стрелец. На профессиональном фронте вам следует быть готовым к трудностям, в личной жизни возможны размолвки с близкими. Сдержанность поможет избежать конфликтов. Найдите время для размышления о своих делах.

Козерог. Козероги способны решить сложные семейные вопросы. В одиночку вам будет под силу провернуть даже сделку купли-продажи недвижимости. Однако остерегайтесь недоброжелателей и не доверяйте завистникам. Ваша интуиция поможет избежать обмана.

Водолей. Водолеям предстоит незабываемый отдых с друзьями. Пересмотрите свои планы и завершите все дела заранее.

Рыбы. Сегодня подходящий день для анализа своих действий и внесения изменений в планы на ближайшее будущее. Уделите внимание мелочам, чтобы избежать проблем в крупных делах. В личных отношениях возможны приятные перемены.

Гороскоп на 10 января для женщин:

Овен. Не упустите шанс изменить жизнь к лучшему, однако не рискуйте зря. Сосредоточьтесь на планировании бюджета и избегайте импульсивных трат.

Телец. Настала пора обратить внимание на здоровье. Берегите себя, укрепляйте иммунитет и пересмотрите рацион. Отказ от вредных привычек принесет моральное удовлетворение.

Близнецы. День подарит множество новых знакомств. Будьте внимательны за рулем. Вечером позвольте себе расслабиться и восстановить силы в компании близких друзей.

Рак. Обратите внимание на то, что вы едите. Сегодня велик риск отравлений или обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Посвятите время спокойному отдыху и самоанализу.

Лев. Удачный день для творческих Львиц. Если вы не из них, будьте готовы к нестандартному решению задач. Избегайте сплетен, сохраняйте спокойствие и держитесь подальше от чужих проблем.

Гороскоп на сегодня 10 января для женщин и мужчи Фото: Shutterstock/FOTODOM