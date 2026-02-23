Экспертиза подтвердила личность ликвидированного в Мексике наркобарона

Генеральная прокуратура Мексики официально подтвердила, что ликвидированный в ходе спецоперации главарь картеля «Новое поколение Халиско» Рубен Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо действительно мертв. Генетическая экспертиза не оставила сомнений в личности самого разыскиваемого преступника страны.

Необходимо уточнить, что в результате экспертной работы, проведенной персоналом Агентства уголовных расследований, тело Рубена Н. уже было генетически идентифицировано, — отмечается в документе.

Тем временем волна насилия, захлестнувшая Мексику после гибели наркобарона, продолжает нарастать. Прокуратура уже возбудила 57 уголовных дел в 14 штатах, 37 из которых приходятся на родной для Эль Менчо штат Халиско. Боевики картеля в ответ на ликвидацию лидера устроили массовые поджоги автомобилей и блокирование дорог.

Эль Менчо получил смертельные ранения в перестрелке с силовиками и скончался при эвакуации в Мехико. Картель «Новое поколение Халиско» считается одной из самых жестоких и могущественных преступных группировок страны, контролирующих значительную часть наркотрафика в регионе.

Ранее сообщалось, что мексиканские военные вышли на след главы картеля «Новое поколение Халиско», наблюдая за его любовницей. Силовикам удалось отследить передвижения партнерши преступника.