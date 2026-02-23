Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 23:56

Экспертиза подтвердила личность ликвидированного в Мексике наркобарона

Генпрокуратура Мексики подтвердила личность убитого наркобарона Эль Менчо

Полицейский дежурит возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика Полицейский дежурит возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральная прокуратура Мексики официально подтвердила, что ликвидированный в ходе спецоперации главарь картеля «Новое поколение Халиско» Рубен Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо действительно мертв. Генетическая экспертиза не оставила сомнений в личности самого разыскиваемого преступника страны.

Необходимо уточнить, что в результате экспертной работы, проведенной персоналом Агентства уголовных расследований, тело Рубена Н. уже было генетически идентифицировано, — отмечается в документе.

Тем временем волна насилия, захлестнувшая Мексику после гибели наркобарона, продолжает нарастать. Прокуратура уже возбудила 57 уголовных дел в 14 штатах, 37 из которых приходятся на родной для Эль Менчо штат Халиско. Боевики картеля в ответ на ликвидацию лидера устроили массовые поджоги автомобилей и блокирование дорог.

Эль Менчо получил смертельные ранения в перестрелке с силовиками и скончался при эвакуации в Мехико. Картель «Новое поколение Халиско» считается одной из самых жестоких и могущественных преступных группировок страны, контролирующих значительную часть наркотрафика в регионе.

Ранее сообщалось, что мексиканские военные вышли на след главы картеля «Новое поколение Халиско», наблюдая за его любовницей. Силовикам удалось отследить передвижения партнерши преступника.

Мексика
ликвидация
экспертизы
личность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель попал под удар дрона ВСУ под Белгородом
Личная жизнь, слова об СВО, скандал с Михалковым: где сейчас Кирилл Кяро
Самолеты вновь «пропали» над российским городом
«Без виз, как в 45-м»: Медведев оценил угрозу закрыть шенген для бойцов СВО
Зеленский проигнорировал важный разговор о «Дружбе»
Черные трансплантологи: советник главы ДНР вскрыл новые факты зверств ВСУ
Экспертиза подтвердила личность ликвидированного в Мексике наркобарона
«Хотят избавиться»: Зеленский напал на партнеров из-за одного требования
«Переживаем сложные дни»: Израиль приготовился к любому сценарию с Ираном
Трамп высказался о своем туманном будущем на посту президента
ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Брянской области
Хоккейных судей отстранили от работы за скандальное поведение
Годовщина СВО: 5 причин, почему Россия не могла поступить иначе
Граффити с истребителями в виде гробов привели авторов в парижский суд
«Я был в шоке»: стамбульский футболист мячом «вырубил» чайку
Празднование 23 Февраля в Петербурге завершилось салютом
В Абхазии обнаружили обломки сбитого беспилотника
Российские бойцы «зарядили» поздравления на сторону ВСУ
НАТО обвинили в попытке развязать третью мировую войну
«Четкий интерес»: в Европе озвучили отправную точку для переговоров с РФ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.