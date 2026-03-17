Американский генерал в пьяном виде опозорился в Киеве Генерал ВС США Агуто после вечеринки в Киеве потерял секретные документы

Американский генерал Антонио Агуто, возглавлявший подразделение по координации помощи Украине, стал фигурантом скандального расследования Управления генерального инспектора Пентагона. Согласно отчету, он ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла, а затем забыл их в поезде, следовавшем в Польшу.

В период с 20 по 24 мая 2024 года Пентагон получил три анонимные жалобы на поведение генерала. Один из эпизодов произошел 13 мая во время девятидневной командировки: после ужина Агуто упал и ударился затылком, а наутро щеголял с заметной ссадиной на лбу.

Генерал также явился в нетрезвом виде на встречу с госсекретарем США, организованную послом, и на переговоры с двумя украинскими генералами. Информацию об утечке секретных документов рекомендовано передать в Специальное управление безопасности Пентагона. Подразделение Агуто уже передано под командование генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда.

