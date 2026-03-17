Американский генерал в пьяном виде опозорился в Киеве

Американский генерал Антонио Агуто, возглавлявший подразделение по координации помощи Украине, стал фигурантом скандального расследования Управления генерального инспектора Пентагона. Согласно отчету, он ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла, а затем забыл их в поезде, следовавшем в Польшу.
В период с 20 по 24 мая 2024 года Пентагон получил три анонимные жалобы на поведение генерала. Один из эпизодов произошел 13 мая во время девятидневной командировки: после ужина Агуто упал и ударился затылком, а наутро щеголял с заметной ссадиной на лбу.
Генерал также явился в нетрезвом виде на встречу с госсекретарем США, организованную послом, и на переговоры с двумя украинскими генералами. Информацию об утечке секретных документов рекомендовано передать в Специальное управление безопасности Пентагона. Подразделение Агуто уже передано под командование генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда.
