23 февраля 2026 в 22:01

В Мексике раскрыли пикантные детали охоты на главу крупнейшего картеля

El Debate: спецслужбы Мексики нашли наркобарона Эль Менчо через его любовницу

Фото: Felix Marquez/dpa/Global Look Press
Мексиканские военные вышли на след главы картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры (Эль Менчо), наблюдая за его любовницей, сообщил министр национальной обороны страны Рикардо Тревилья Трехо изданию El Debate. Силовикам удалось отследить передвижения партнерши одного из самых разыскиваемых преступников мира.

Как рассказал министр, 20 февраля спецслужбы установили точное местонахождение одной из спутниц Эль Менчо. На следующий день женщина покинула объект, однако сам наркобарон остался внутри в окружении охраны.

Власти опирались на информацию от этой женщины и некоторых лиц из ближайшего круга наркобарона, — заявил Тревилья Трехо.

Получив эти данные, силы безопасности незамедлительно приступили к подготовке штурма. Операция завершилась ликвидацией криминального авторитета, который долгие годы возглавлял один из самых влиятельных наркокартелей Мексики.

Ранее стало известно, что картель CJNG развернул преступные сети более чем в 40 странах мира. Представители криминальной группировки действовали на территориях Европы, Азии и Австралии, в Южной Африке и Испании. Кроме того, оказалось, что CJNG сохраняет влияние в 30 штатах Мексики.

