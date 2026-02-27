Небо над Техасом закрыли после инцидента с лазерной системой ПВО

Небо над Техасом закрыли после инцидента с лазерной системой ПВО AP: военные США случайно сбили лазером беспилотник пограничников в Техасе

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно закрыло часть воздушного пространства над Техасом из-за случайно сбитого лазерным оружием правительственного беспилотника, сообщает агентство Associated Press. Летательный аппарат принадлежал Таможенной и пограничной службе. ЧП произошло в небе над поселением Форт-Хэнкок, что вызвало волну критики со стороны американских законодателей.

Инцидент официально подтвердили члены комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США. Конгрессмен Рик Ларсен и его коллеги выразили крайнюю обеспокоенность тем, что для ликвидации аппарата использовались экспериментальные технологии с высокой степенью риска.

Мы просто в шоке от новости о том, что министерство обороны сбило беспилотник таможенной и пограничной службы, используя высокорискованную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам, — передает агентство содержание их совместного заявления.

Ранее американские авиарегуляторы уже закрывали зону в районе аэропорта Эль-Пасо, когда пограничники сбивали лазерной установкой воздушные шары. Тогда силовики ошибочно приняли их за разведывательные аппараты мексиканских наркокартелей.