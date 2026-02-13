США по ошибке применили сверхсекретное оружие WSJ: США спутали шарики с дронами и применили секретный лазер

Американские пограничники в районе аэропорта города Эль-Пасо в Техасе применили секретную лазерную установку для нейтрализации воздушных целей, которые они ошибочно идентифицировали как беспилотники мексиканских наркокартелей, сообщает газета Wall Street Journal. Как выяснилось позже, объектами поражения стали обычные воздушные шары.

Сотрудники таможенной и пограничной службы использовали сверхсекретную лазерную систему Пентагона, чтобы сбить, как они полагали, несколько беспилотников мексиканских наркокартелей на южной границе <...> Оказалось, что летающие объекты, скорее всего, были воздушными шарами, — сказано в материале.

Уточняется, что пограничники, вероятно, задействовали лазерную систему под названием Locust, разработанную компанией AeroVironment. Данное вооружение в настоящее время рассматривается Пентагоном в качестве передового средства противодействия беспилотным летательным аппаратам.

