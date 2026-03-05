Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:40

Пашинян отреагировал на сообщения о российском гражданстве его брата

Пашинян не стал отрицать информацию о российском гражданстве его брата

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал опровергать появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что его брат Армен Пашинян является гражданином России. В ходе брифинга он пояснил, что его брат эмигрировал из Армении в 1990-х годах, передает РИА Новости.

Мой брат во второй половине 90-х годов, как и сотни тысяч других армянских граждан, эмигрировал из Армении, — сказал он.

При этом премьер оставил без ответа вопрос, поручал ли он органам национальной безопасности проверять деятельность родственника. Вопрос возник на фоне недавних заявлений соратников Пашиняна, которые называют «агентами КГБ» людей, поддерживающих связи с Россией.

Ранее Пашинян выступил с игрой на барабанах в одном из баров Грузии и опубликовал видео в своем Telegram-канале. Он аккомпанировал исполнению песни Billie Jean Майкла Джексона, отбивая ритм на стойке барабанов.

До этого Пашинян опубликовал видео под песню «Ласкового мая» «Белые розы». Политик, представший в шляпе, записал ролик на фоне украшенной к Новому году Москвы. В конце он поставил смартфон на подоконник и изобразил сердце обеими руками.

