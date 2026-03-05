Электровелосипеды уберут с тротуаров? Что известно, ограничения, сроки

Электровелосипеды могут убрать с тротуаров российских городов. Что об этом известно, какие ограничения появятся и в какие сроки?

Правда ли электровелосипеды уберут с тротуаров? Ограничения, сроки

Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть возможность ограничить движение по тротуарам на электровелосипедах, следует из заключения по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«Подготовить <...> и представить предложения, <...> связанные с использованием <...> средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад о выполненной работе должен быть представлен ведомствами до 1 июля 2026 года. Ответственными за реализацию назначены глава Минтранса Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В декабре 2025 года на заседании Совета по правам человека Путин заявил, что иногда передвигается по Москве без сопровождения и кортежей. Президент отметил, что видит проблемы, связанные с передвижением курьеров на электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам.

«Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан. Мне говорили об этом некоторые руководители регионов, в частности губернатор Санкт-Петербурга», — сказал Путин.

По словам президента, такая езда представляет опасность для россиян. Он выразил уверенность, что с происходящим должны разобраться местные, региональные власти.

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с электротранспортом делают на уровне регионов

В апреле 2025 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили обращение к министру транспорта РФ с просьбой запретить передвижение на электровелосипедах по тротуарам. Проект постановления тогда приняли на заседании городского парламента.

Документ утверждал, что движение по тротуарам на электровелосипедах допускается только в определенных условиях. В частности, ограничения не должны коснуться тех, кто сопровождает велосипедиста до 14 лет или перевозит ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или прицепе. При этом скорость велосипеда не должна превышать 10 км/ч.

Ограничения также не коснутся велосипедов, приводимых в движение мускульной силой, говорилось в обращении депутатов.

Проект предлагал ввести в ПДД понятие «электровелосипед» — транспортное средство с электродвигателем номинальной максимальной мощностью до 0,25 кВт. Также документ подразумевает изменение действующей формулировки «мопед».

Кроме того, в 2025 году в Санкт-Петербурге движение арендованных электросамокатов уже было запрещено в 36 зонах, отмеченных на картах в мобильных приложениях сервисов кикшеринга. В Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга запрещена парковка арендных электросамокатов.

В некоторых городах электросамокаты запретили полностью. Так, в Благовещенске Амурской области с 14 июля 2025 года запрещено сдавать в аренду и пользоваться средствами индивидуальной мобильности. Аналогично — в Елабуге, Татарстан.

Что такое СИМ, правила езды

Понятие «средство индивидуальной мобильности» ввели в ПДД в марте 2023 года. В эту категорию относят все компактные устройства с мотором, двигающиеся на колесах или роликах: электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие.

Основные правила для водителей СИМ описаны в разделе 24 ПДД РФ. В частности, нельзя двигаться со скоростью более 25 км/ч. При движении по тротуару приоритет всегда у пешеходов. Ездить по автодорогам можно, если максимальная скорость потока не более 60 км/ч, нет ограничений конкретно для СИМ и устройство оборудовано должным образом: имеет светоотражатель, фару, тормоза и звуковой сигнал.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Водительские права не обязательны, только если мощность мотора не превышает 250 Вт, а максимальная скорость — 25 км/ч. Если электросамокат мощнее или быстрее, то он квалифицируется как мопед, требуются права категории М.

Движение на СИМ допускается по велодорожкам, велопешеходным зонам, велосипедным полосам и зонам.

Читайте также:

«Дух Анкориджа» испаряется: детали переговоров по Украине, уступки России

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев