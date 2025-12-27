В балльную систему локализации могут включить электросамокаты и моноколеса

Минпромторг России выступил с инициативой распространить действующую систему оценки локализации производства на рынок электрических средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале нормативных актов, новые правила могут затронуть электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и электровелосипеды.

В случае утверждения документа нововведения вступят в силу с 1 января 2027 года. Ведомство предложило включить в перечень продукции, подпадающей под действие балльной системы оценки локализации, электрические средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.

Также в перечень предлагается включить компоненты продукции электрических средств индивидуальной мобильности, а именно блок управления ЭСИМ, электронный блок управления электропривода, электронный блок управления балансом, датчик угла поворота, мотор-колесо и другие. Предлагаемые изменения направлены на стимулирование локализации производства как готовых устройств, так и их ключевых компонентов на территории Российской Федерации.

Мера позволит не только развивать отечественную промышленность в данном сегменте, но и формировать более предсказуемые условия для бизнеса и потребителей. Расширение списка продукции, подлежащей оценке локализации, соответствует общей государственной политике по поддержке внутреннего производства и импортозамещению в высокотехнологичных отраслях.

Ранее Минпромторг России разработал проект механизма дополнительного контроля за промышленными изделиями. Согласно документу, помимо ежегодных плановых проверок, появится возможность внепланового контроля за уже выпущенной продукцией. Такие проверки могут проводиться с частотой не более одного раза в квартал, за них будет отвечать Росстандарт.